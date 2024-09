"Złote dziecko" pod olbrzymią presją. Los polskiego klubu w rękach 19-latka

Abramczyk Polonia Bydgoszcz jest o krok od awansu do PGE Ekstraligi, a klub ma już prawie gotowy skład na przyszły sezon. W przypadku awansu przesądzony jest powrót Wiktora Przyjemskiego, najlepszego młodzieżowca na świecie. 19-latek będzie jednak pod ogromną presją, ponieważ każdy jego punkt będzie na wagę utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. – Nie powinno to mieć na niego negatywnego wpływu. Wręcz przeciwnie – przyznaje Ryszard Dołomisiewicz w rozmowie z Interia Sport. Mimo to, nastolatka czeka bardzo ważny sprawdzian. Wszystkie oczy będą zwrócone właśnie na niego.