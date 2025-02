Złote dziecko na wygnaniu. Kibice go kochali, teraz nienawidzą

Wiktor Przyjemski to obecnie najlepszy junior na świecie. Wychowanek Abramczyk Polonii Bydgoszcz oddał dla klubu całe swe serce. Płakał, gdy ukochana drużyna nie awansowała do PGE Ekstraligi. Był pupilem publiki, choć niektórzy nie mogą mu wybaczyć transferu do Orlen Oil Motoru Lublin - On już nie jest nasz. Jedź do Lublina, tam masz kibiców - piszą rozwścieczeni fani. Zachowanie niektórych sympatyków Polonii wydaje się być totalnie absurdalne i niezrozumiałe.