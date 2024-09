"Złote dziecko" mistrzem świata! Polak nie zgarnie wielkiej kasy

Indywidualne mistrzostwa świata juniorów zostały zdominowane przez reprezentantów Polski. W ostatnich 12 latach aż 10-krotnie zwyciężali biało-czerwoni . Wiktor Przyjemski został kolejnym z nich, który zdobył złoto w kategorii do lat 21.

Imponujące liczby 19-latka

Wiktor w tym roku zadebiutował także w PGE Ekstralidze, gdzie po 18 spotkaniach zdobywa średnio 2,10 pkt/bieg. To imponujące liczby, bo za jego plecami znajdują się chociażby Max Fricke, Patryk Dudek czy Daniel Bewley. Trzeba jednak zaznaczyć, że najczęściej punktuje na nieco słabszych rywalach. Nie zmienia to jednak faktu, iż jest bezwzględnie najlepszym juniorem na świecie.

Śmiesznie niskie nagrody, fortuna tylko w Ekstralidze