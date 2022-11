Złote dziecko jest w potrzasku. To oni zgotowali mu ten los

- Mogli czytać, co podpisują - słyszymy od jednego z menadżerów, bo też nie byłoby całej tej awantury z Pawłem Trześniewskim, gdyby on i jego rodzice wynegocjowali dobry kontrakt. Jednak po kolei.

800 tysięcy za Pawła Trześniewskiego. Dużo, czy mało?

Zacznijmy od kwoty odstępnego. 17-latek jest przerażony, że tak dużo, że to kwota zaporowa. Mówi, że ROW tyle na niego nie wydał. Problem w tym, że to nie ma znaczenia, ile wydał ROW. Trześniewski ma ważny kontrakt, więc Krzysztof Mrozek, prezes rybnickiego klubu może podyktować dowolną cenę.

Czy 800 tysięcy, to dużo? I tak, i nie. Trześniewski startował w ROW-ie dwa lata, więc już samego ekwiwalentu wychodzi 240 tysięcy (w myśl regulaminu po 120 tysięcy za rok). Zostały 4 lata kontraktu, więc można by dołożyć (stosując przelicznik z ekwiwalentu) 480 tysięcy. To już daje 720 tysięcy. Jeden z prezesów klubu PGE Ekstraligi mówi nam, że w przypadku takiego zawodnika, jak Trześniewski płaci się za potencjał. Jego zdaniem 800 tysięcy za cztery lata na juniorce, to dobra i odpowiednia cena.

Trześniewski nie ma się co oburzać, bo prezes Mrozek równie dobrze mógł rzucić ceną 1,5 miliona złotych. Taka była zresztą jego pierwsza myśl. A już tak na marginesie, to w kontrakcie jest odpowiednia rubryka, gdzie można wpisać kwotę odstępnego. Zawodnik lub jego opiekunowie mogli zadbać o to, żeby znalazła się tam taka kwota, która nie będzie wiązała im rąk.

SZYBKA KONTRA. Oto mistrz i spadkowicz PGE Ekstraligi 2023. WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

ROW realizuje kontrakt, a Trześniewski mówi, że nie może się rozwijać

Idźmy jednak dalej. Trześniewski napisał do PZM prośbę o rozwiązanie kontraktu z winy klubu, bo nie płaci. Rzucamy okiem na wywiad dla WP i wychodzi na to, że Trześniewski ma na myśli to, że klub nie inwestuje tyle, ile on by chciał, że za te pieniądze, które gwarantuje mu umowa z ROW-em, on nie może się rozwijać, że rodzice muszą brać kredyty.

Jeśli jednak spojrzymy na kontrakt Trześniewskiego, to wygląda to tak, że sprzęt miał, a rozliczony też jest co do złotówki. Klub wywiązał się z tego, co zostało zapisane na papierze. To, że Trześniewski wyobraża to sobie inaczej, to nie ma znaczenia. Nie dla PZM, które będzie mediować w sprawie. Dla PZM liczyć się będzie to, co na papierze, a tam sprawa jest czysta - ROW dał to, do czego był zobowiązany i zapłacił to, na co się umówił.

Rodzice, podpisując kontrakt z ROW-em w imieniu syna, mogli i powinni byli zadbać o to, żeby umowa zapewniała młodemu rozwój. Nie zrobili tego, a teraz mają pretensje do całego świata. Mogą je mieć wyłącznie do siebie.

PZM nie znajdzie żadnej przesłanki umożliwiającej zerwanie kontraktu. Straszenie Trześniewskiego, że on skończy z żużlem, też nikogo nie przekona. To jest takie "na złość babci odmrożę sobie uszy". Pytanie, co Trześniewski powie sponsorom, którzy trochę kasy w niego zainwestowali? Jeśli zakończy, to będzie tak, jakby powiedział im: wyrzuciliście kasę w błoto.

A już poza wszystkim, pomijając fakt, że Trześniewski nie ma żadnych argumentów na papierze, nikt w związku nie rozwiąże jego kontraktu, bo zawodnik ma taki kaprys. Jakby PZM to zrobił, stworzyłby niebezpieczny precedens. Kluby, które nie szkolą, mogłyby wyrywać zawodników na potęgę i bez żadnych opłat. Taki junior przychodziły do swojego klubu, powiedziałby "kończę", a za chwilę byłby u sąsiada zza miedzy. Swoją drogą Trześniewski, mówiąc teraz: kończę karierę, nie ma szans na to, żeby po rocznej karencji wrócić do żużla bez opłat. Wtedy ROW też za niego skasuje. A jeśli zawodnik uważa, że jest zakładnikiem klubu, to na własne życzenie.