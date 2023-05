Złote dziecko czeskiego żużla. Kluby już do niego dzwonią

11+1 w debiucie w Bundeslidze, 12+3 w pucharze Czech, 14 w mistrzostwach Czech juniorów, wygrana z kompletem punktów w memoriale Michala Matuli - czy to wyniki obiecującego młodzieżowca z kilkuletnim doświadczeniem? Nie, to dorobek Adama Bednara, który na motocyklach 500 cc jeździ w zasadzie od kilku tygodni. To co wyprawia nastolatek z Pragi trudno do czegoś porównać. Dawno w żużlu nie było kogoś, kto przed ukończeniem 16. roku życia dokonywał takich rzeczy. Michał Konarski, Interia. Patrzę na twoje wyniki i jestem w szoku. Jak ty sam do tego podchodzisz? Adam Bednar : Ja też jestem w szoku, że tak mi idzie. To mój pierwszy rok na motocyklach o pojemności 500 cc, czyli tych w pełni dorosłych. Jeszcze w 2022 jeździłem na 250-tkach. Super, oby tak dalej. Mi z tym bardzo dobrze. Jesteś coraz mniej anonimowym zawodnikiem, ale kibice w Polsce wciąż niewiele o tobie wiedzą. Możesz się krótko przedstawić? - Nazywam się Adam Bednar, mam 15 lat i jeżdżę na żużlu od kilku lat (śmiech). Mieszkam w Pradze, tam też najczęściej trenuję. Jak wygląda twój team? - To nie jest jeszcze tak wielki i profesjonalny team, jaki ma duża część zawodników, zwłaszcza tych ze światowej czołówki. Pomaga mi tata i w ogóle cała rodzina, za co jestem im wszystkim bardzo wdzięczny. Razem dajemy radę i naprawdę fajnie to funkcjonuje.

Tata ci pomaga, więc zapewne nie było problemów z namówieniem go na zgodę by być żużlowcem.



- Z nikim nie było problemów (śmiech). Wszyscy wiemy, że żużel to niebezpieczny sport, ale właśnie tę dyscyplinę chcę uprawiać.



16. urodziny będziesz miał dopiero we wrześniu. Przez to w tym roku jeszcze nie możesz brać udziału w wielu imprezach. Polscy juniorzy często skarżą się na ten przepis. A jak ty się na to zapatrujesz?



- Nic by się nie stało, gdyby można było żużlowca radzącego sobie na torze puścić wcześniej. Ja muszę czekać do drugiego września, bo dopiero wtedy będę obchodził szesnaste urodziny. Szkoda, bo z chęcią pojeździłbym w zawodach, w których aktualnie nie jestem uprawniony do startu. Radzę sobie ze starszymi rywalami, więc myślę że byłoby wszystko w porządku. Tak więc mam zdanie podobne do polskich juniorów. Jeśli ktoś jest w stanie rywalizować, tych kilka miesięcy wcześniej nie robi większej różnicy.



A propos Polski. Nie wierzę, że kluby do ciebie nie dzwonią.



- Dzwonią. Kontaktowali się już ze mną przedstawiciele kilku ośrodków. Zapewne głównie pod kątem Ekstraligi U24, bo to na początek najlepsze miejsce dla kogoś takiego, jak ja.



Możesz zdradzić, jakie to były kluby?

- Nie za bardzo (śmiech).



Masz jakiś sportowy wzór? Naśladujesz kogoś?



- Tak. Bardzo podoba mi się dwóch Brytyjczyków: Tai Woffinden oraz Daniel Bewley. Cenię sobie zwłaszcza ich sylwetkę, swobodę jazdy i umiejętności techniczne. To na nich wzoruję się najczęściej.



Za rok podczas GP w Pradze będziesz już miał 16 lat. Przyjmiesz ewentualną dziką kartę?



- Na razie to nie wiemy, jak w ogóle będzie sezon 2023 wyglądał w moim wykonaniu. Ten faktycznie zaczął się super i oby tak dalej, ale do przyszłego droga daleka. Przecież może być zupełnie inaczej niż teraz. Z formą różnie bywa.



No dobrze, ale załóżmy że będzie tak samo.



- To dlaczego nie? Jestem za tym, żeby pojechać. Praga to mój tor, znam go dobrze i mógłbym spróbować.



Na koniec zapytam, jak to wygląda ze sponsorami w Czechach. U nas ktoś taki, jak ty jeździłby już cały oklejony logotypami. Ale u was króluje hokej, nie żużel.



- Tak, Czesi uwielbiają hokej. Nie jest łatwo o sponsorów dla żużlowca, ale na szczęście w tym roku dołączyło do mnie sporo darczyńców, którym przy okazji bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Dziękuję też całej mojej rodzinie, bo bez nich nie dałbym rady jeździć na żużlu.