„Złote dzieci” polskiego sportu. Za sam podpis mogą dostać fortunę

Fogo Unia Leszno w latach 2017-2020 nie schodziła z pierwszego stopnia podium, bo miała złotą parę juniorów: Dominik Kubera, Bartosz Smektała. Nawet jeśli jakiś senior zaliczył wpadkę, to ci dwaj potrafili do spółki zdobyć tyle punktów, że Unia jechała niczym walec.

Już dzieci dostają 10 złotych za punkt

Cellfast Wilki Krosno po awansie do PGE Ekstraligi stanęły na głowie, żeby zakontraktować zdolnego 16-latka Szymona Bańdura. Działacze zrobili zwiad, wiedzieli, na czym młodemu zależy. Gdy ten przyjechał z rodzicami do Krosna, to już na parkingu zobaczył nowiutkiego busa do przewozu motocykli. Marzył o takim, więc kiedy usłyszał, że będzie jego, jak podpisze kontrakt, to sprawa była praktycznie zamknięta.