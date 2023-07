Złota Polska i "wielbłądy" sędziego z Ukrainy [FELIETON]

- Dmuchaliśmy ten balon - i właśnie pękł we Wrocławiu. Tak, zdobyliśmy złoto, gratulacje dla trenera Dobruckiego i jego zespołu, ale przyszło nam to z najwyższym trudem, po ciężkim boju, który długi czas przegrywaliśmy i który mógł się zakończyć inaczej. Przecież w ostatnim biegu, w pewnym momencie "groził" nam nawet nie medal srebrny, a brązowy, bo Maciej Janowski jechał na czwartej pozycji, Duńczyk był drugi i gdyby tak się zakończyło, to ojczyzna księcia Hamleta zrównałaby się z nami punktami i konieczny byłby loteryjny baraż - pisze w swoim najnowszym felietonie dla Interii Ryszard Czarnecki.