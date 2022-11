Złość przeszła mu po 24 godzinach. To sobie uświadomił

Leigh Adams jeździł w Unii Leszno 15 lat, Jason Doyle wytrzymał dwa sezony

Gdy jednak Cellfast Wilki Krosno awansowały do PGE Ekstraligi i zaczęły uderzać do wszystkich zawodników, to Doyle podjął rękawicę i zaczął rozmawiać z beniaminkiem o kontrakcie mimo ważnego porozumienia z Unią.

Prezes Fogo Unii Leszno był zły na Jasona Doyle'a przez jeden dzień

Prezes Rusiecki był zły, wręcz wściekły na zawodnika, bo nagle wypadło mu ważne ogniwo, a wciąż nie było pewne, że do Leszna trafi Chris Holder. W klubie żartowali sobie zresztą długi czas, że mają Holdera tylko na Facebooku. To była aluzja do Doyle’a, który został przedstawiony w mediach społecznościowych klubu jako członek kadry na 2023, a potem dał nogę. Obawiano się, że Holder może zrobić to samo. Tak się jednak nie stało.