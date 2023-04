Złe wiadomości. Lider nie wystąpi przez kilka tygodni?

Włókniarz bez Woryny nawet przez sześć tygodni?!

Woryna jak najszybciej chce wrócić do ścigania. - Wujek Google mówi, że 100 proc. regeneracja tego mięśnia może wynieść sześć tygodni. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ten proces przyspieszyć. Ciężko stwierdzić, kiedy wrócę. Każdy mięsień potrzebuje czasu, staję na rzęsach, żeby jak najszybciej wrócić do jazdy. Skupiam się na przygotowaniach do meczu ze Stalą. Moja głowa w 100 proc. jest przekonana, że pojedzie, ale nie jestem w stanie powiedzieć, jak zachowa się mój organizm np. na czwartkowym treningu - wyjaśnił.



- Głowa chce, ale organizm znowu może zrobić strajk. Czas jest bardzo cenny, z każdym dniem widzę progres. Jednak im poźniej wsiądę na motor i spróbuję jazdy, tym lepiej dla mnie. - kontynuował. Sporo mówiło się o czwartkowym treningu Woryny w Rybniku. - To za dużo powiedziane. Tak naprawdę pojechałem tylko sprawdzić, czy ten ból w okolicach barku nadal występuje. Jest ogromny progres, ale nie taki, żebym mógł myśleć o rywalizacji - dodał krajowy lider Włókniarza.