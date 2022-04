Sparta Wrocław rozgrywa swoje domowe mecze w ramach Ekstraligi U24 na torze w Opolu. Taką decyzje argumentowano tym, że tamtejszy obiekt ma dla młodych zawodników dużo większy potencjał edukacyjny, jest niezwykle techniczny. Inauguracyjne spotkanie z eWinner Apatorem pozwala sądzić, iż nie był to najlepszy ruch. Skutecznością przypomina on póki co organizowanie lekcji pływania dla początkujących na środku oceanu. Jak młodzi wrocławianie maja poprawić swoje żużlowe rzemiosło, skoro często przerasta ich złożenie się do jazdy w ślizgu? W piętnastu biegach wtorkowego meczu kibice zobaczyli aż dwanaście upadków.

Sparta Wrocław nie zerwała smutnej metki

Drużynowy Mistrz Polski nie potraktował Ekstraligi U24 z oczekiwanym przez władze respektem. Na tle zbudowanego przez nich zespołu Krzysztof Lewandowski, Denis Zieliński, Karol Żupiński, a nawet nieznany szerzej Emil Poertner wyglądali jak czołowi zawodnicy otrzaskani z jazdą na najwyższym światowym poziomie. Wrocławski klub dostał od włodarzy Ekstraligi szansę na zerwanie ze stereotypem klubu zupełnie zaniedbującego wszelkie kwestie dotyczące szkolenia. Niestety, nie zdecydował się z niej skorzystać. 26 zdobytych przez ten zespół punktów to i tak dość zadowalający wynik patrząc na poziom reprezentowany przez jego członków na torze.

W podobny sposób Ekstraligę U24 zlekceważono w Lublinie. Jeden z najbogatszych klubów w Polsce również nie kwapił się do tego, by w nowoutworzonych rozgrywkach wystawić ciekawie rokujących żużlowców. Nikt ze zlepionego po taniości składu nie był w stanie odnieść żadnego biegowego zwycięstwa na Jancarzu.

Stal Gorzów może być wzorem!

Do przyzwoitej drużyny U24 nie potrzeba akademii na astronomicznym poziomie w stylu Unii Leszno, która odniosła pewny triumf w Częstochowie. Stal Gorzów jest na to najlepszym przykładem. Do województwa lubuskiego ściągnięto zawodników ciekawych, wyróżniających się, ale wcale nie drogich. Wielu z gorzowskich kibiców było we wtorek pod sporym wrażeniem tego, jak na torze radzą sobie Daniel Klima, Anders Row, a przede wszystkim Timi Salonen - Fin, który zakończył zawody z kompletem punktów. Wystarczy chcieć.



WTS Sparta Wrocław U24: 26

9. Mateusz Panicz (3,W,0,2,0) 5

10. Lukas Baumann (2,1,1,W,1) 5

11. Sandro Wassermann (T,W,0,T) 0

12. Jack Smith (2,1,1,U,D) 4

13. Michał Curzytek (0,3,3,3,2) 11

14. Jakub Wiatrowski (0,U,W) 0

15. Dawid Rybak (0,1,0,W) 1



KS Toruń U24: 60

1. Emil Portner (2,2,3,3,3) 13

2. Kyle Bickley (1,1*,2*,2) 6+2

3. Zach Cook (1*,2*,2,2,2*) 9+3

4. Kacper Czajkowski (W,-,W,-) 0

5. Krzysztof Lewandowski (3,3,3,W,-) 9

6. Karol Żupiński (2*,3,2*,1,3) 11+2

7. Denis Zieliński (3,3,2*,3,1) 12+1



Bieg po biegu:

1. Panicz, Portner, Cook, Rybak (Wassermann T) 3:3 (3:3)

2. Zieliński, Żupiński, Rybak, Wiatrowski 1:5 (4:8)

3. Lewandowski, Smith, Bickley, Curzytek 2:4 (6:12)

4. Żupiński, Baumann, Wiatrowski (U), Czajkowski (W) 2:3 (8:15)

5. Zieliński, Cook, Smith, Wassermann (W) 1:5 (9:20)

6. Curzytek, Portner, Bickley, Rybak 3:3 (12:23)

7. Lewandowski, Zieliński, Baumann, Panicz (W) 1:5 (13:28)

8. Curzytek, Cook, Czajkowski (W), Wiatrowski (W) 3:2 (16:30)

9. Portner, Bickley, Baumann, Panicz 1:5 (17:35)

10. Lewandowski, Żupiński, Smith, Wassermann 1:5 (18:40)

11. Portner, Panicz, Żupiński, Smith (U) 2:4 (20:44)

12. Zieliński, Bickley, Rybak (W), Wassermann (T) 0:5 (20:49)

13. Curzytek, Cook, Baumann (W), Lewandowski (W) 3:2 (23:51)

14. Żupiński, Cook, Baumann, Smith (D) 1:5 (24:56)

15. Portner, Curzytek, Zieliński, Panicz 2:4 (26:60)



Włókniarz Częstochowa U24: 36

9. Jonas Jeppesen (2,2,3,T,3,3) 13

10. Mitchell Cluff (3,1*,0,2*,1,1) 8+2

11. Jordan Jenkins (1*,2,0,1,1) 5+1

12. Kamil Król (0,0,-) 0

13. Andriej Rozaliuk (1,2,2,0,0) 5

14. Jakub Martyniak (1,0,-) 1

15. Kajetan Kupiec (3,0,0,1,T) 4



Agromix Polcopper Unia Leszno U24: 54

1. Damian Ratajczak (3,1,1*,1,3) 9+1

2. Jesper Knudsen (3,3,2,3,2) 13

3. Jonas Knudsen (0,3,-,2*) 5+1

4. Hubert Jabłoński (2,-,3,0,2*) 7+1

5. Keynan Rew (2*,3,3,3,-) 11+1

6. Antoni Mencel (D,1*,2*) 3+2

7. Maksym Borowiak (2,0,2*) 4+1

8. James Pearson (1,1,0) 2



Bieg po biegu:

1. (64,94) Ratajczak, Jeppesen, Jenkins, Knudsen 3:3 (3:3)

2. (67,03) Kupiec, Borowiak, Martyniak, Mencel (D) 4:2 (7:5)

3. (66,59) Knudsen, Rew, Rozaliuk, Król 1:5 (8:10)

4. (67,47) Cluff, Jabłoński, Mencel, Martyniak 3:3 (11:13)

5. (66,04) Knudsen, Jenkins, Pearson, Król 2:4 (13:17)

6. (66,32) Knudsen, Rozaliuk, Ratajczak, Kupiec 2:4 (15:21)

7. (66,29) Rew, Jeppesen, Cluff, Borowiak 3:3 (18:24)

8. (67,22) Jabłoński, Rozaliuk, Pearson, Kupiec 2:4 (20:28)

9. (66,13) Jeppesen, Knudsen, Ratajczak, Cluff 3:3 (23:31)

10. (66,47) Rew, Mencel, Kupiec (Jeppesen T), Jenkins 1:5 (24:36)

11. (67,03) Jeppesen, Cluff, Ratajczak, Jabłoński 5:1 (29:37)

12. (67,10) Knudsen, Borowiak, Jenkins, Kupiec (T) 1:5 (30:42)

13. (66,62) Rew, Knudsen, Cluff, Rozaliuk 1:5 (31:47)

14. (66,31) Ratajczak, Jabłoński, Jenkins, Rozaliuk 1:5 (32:52)

15. (66,53) Jeppesen, Knudsen, Cluff, Pearson 4:2 (36:54)



(wyniki za: SpeedwayNews)