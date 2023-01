Złamane żebro to nie problem. Faworyt wygrywa po raz drugi!

Drugie miejsce padło łupem Maxa Fricke’a. Żużlowiec ZOOLeszcz GKM-u Grudziądz walczy w Australii o trzeci tytuł z rzędu i nie jest w tej walce bez szans. Po dwóch z czterech rund zajmuje w klasyfikacji generalnej trzecie miejsce i traci do prowadzącego Doyle’a zaledwie pięć punktów. Zważywszy na fakt, że do rozegrania pozostały jeszcze dwa turnieje, wszystko może się zdarzyć. Kluczem będą - jak zawsze - zwycięstwa biegowe i idące za nimi zwycięstwa turniejowe.

Pickering i Kurtz pojechali świetnie!

Jak to zazwyczaj bywa w przypadku mistrzostw Australii, faworyci regularnie oglądają plecy mniej utytułowanych rywali. W pierwszej rundzie mistrzostw do finału awansował Justin Sedgmen, który wielkiej kariery - przynajmniej na razie - nie zrobił. W Albury ze świetnej strony pokazali się zawodnicy z polskiej pierwszej i drugiej ligi - Josh Pickering i Brady Kurtz. Zajęli oni odpowiednio trzecie i czwarte miejsce.

Na uznanie szczególnie zasługuje ten drugi, bowiem rywalizował on w dzisiejszych zawodach z kontuzją. W pierwszej rundzie mistrzostw... złamał żebro. Nie przeszkodziło mu to jednak w wystartowaniu w dzisiejszych zawodach i na dodatek w osiągnięciu dobrego wyniku. Kibice w Rybniku, bo to właśnie w barwach ROW-u Kurtz będzie startował w tym roku Polsce, liczą, że jazda z kontuzją nie przełoży się negatywnie na przygotowania do sezonu w Europie.