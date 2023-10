Złamana obietnica, a teraz takie coś. Znów nie będzie awansu?

Kiedy Jerzy Kanclerz kupował akcje Polonii Bydgoszcz, to obiecał awans do PGE Ekstraligi w sezonie 2023. Sztuka się nie udała, kibice już zdążyli w sieci wylać na głowę prezesa wiadro pomyj, a to nie koniec złych wiadomości. Teraz bowiem okazało się, że prezes Kanclerz ma problem ze składem na 2024. I to pomimo tego, że podpisał z Krzysztofem Buczkowskim kontrakt za ponad 2 miliony złotych.