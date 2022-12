Złamał największą kość w ciele, ale nie ma obaw przed powrotem

Nicki Pedersen to jeden z najtwardszych żużlowców. Pomimo kilku groźnych kontuzji, których doznał na przestrzeni ostatnich lat, Duńczyk zamierza powrócić do rywalizacji w sezonie 2023. – Bardzo brakuje mi żużla. Ludzie już mnie skreślili, myśleli, że po takiej kontuzji to koniec i się poddam, ale prawda jest taka, że jeszcze leżąc w szpitalu w Grudziądzu zastanawiałem się, kiedy ponownie będę mógł dosiąść motocykla – powiedział Pedersen w rozmowie z klubową telewizją grudziądzkiego klubu.