Złamał kręgosłup, ale nie daje za wygraną. Podpisał kontrakt. Na Sylwestra chce tańczyć

Patrick Hansen przez kolejne dwa sezony będzie zawodnikiem ROW-u Rybnik. Nie byłoby w tym żadnej sensacji, gdyby nie to, że Duńczyk na finiszu sezonu 2023 złamał kręgosłup. Zaraz po wypadku nie czuł w ogóle nóg, a teraz wciąż ma problem z jedną stopą. - Patrick doznał fatalnej kontuzji kręgosłupa, ale walczy dzielnie o powrót do pełnej sprawności i o to, żeby szybko wrócić na ligowe tory. My go w tej walce wspieramy, trzymamy za niego kciuki – czytamy na stronie ROW-u.