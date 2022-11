Złamał dane słowo, a oni go wykpili! Świetna prezentacja nabytku!

Jak oni to zrobili! ZOOLeszcz GKM Grudziądz chyba właśnie wygrał rywalizację w kategorii "najlepsze ogłoszenie transferu"! Grudziądzanie stworzyli film, w którym prezes GKM-u, Marcin Murawski, gra w... The Sims. Krzysztofa Kasprzaka, który nie dotrzymał danego słowa i przeniósł się do Krosna, przebrał najpierw w strój klauna, później za hot-doga, a na koniec usunął ze składu. W jego miejsce dodał nowego zawodnika, Maxa Fricke'a. Majstersztyk!