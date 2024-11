Zjednają się przeciwko Zmarzlikowi. Będzie spółdzielnia wymierzona w Polaka

Bartosz Zmarzlik zdominował w ostatnich latach cykl Grand Prix. Od 2019 roku włącznie z małą przerwą zdobywał złote medale. Tylko raz - w 2021 roku, Artiom Łaguta zabrał Polakowi mistrzostwo świata. Wtedy nasz rodak musiał zadowolić się srebrem. Tak czy siak ten okres bez dwóch zdań należy do Bartosza, który pewnym krokiem zmierza po pobicie wszelkich rekordów w historii tej dyscypliny. - On może zdobyć nawet i 10 złotych medali - twierdzą zgodnie eksperci.

Żużel. Grand Prix. Czy pokonanie Zmarzlika jest możliwe?

To pytanie pada co roku i mniej więcej po 4-5 rundach odpowiedź jest ta sama. Nawet jeśli Zmarzlik na początku zmagań o mistrzostwo napotka na jakiś problem, to za chwilę i tak pokazuje swoją moc i ogrywa rywali. W minionym sezonie świetne wejście w cykl miał Jack Holder. Mówiło się nawet, że Australijczyk może powalczyć z Bartoszem o koronę. Tyle tylko, że w taki scenariusz nie wierzył nawet sam zainteresowany. Gdy prowadził, otwarcie mówił, że pokonanie go to niezwykle trudna misja.