Zimno, nudno, pusto, a Zmarzlik swoje – sezon żużlowy na dobre rozpoczęty!

Piotr Kaczorek Żużel

Choć w miniony weekend odbywały się już turnieje, to PGE IMME miało być właściwym rozpoczęciem sezonu. Jeśli pierwsze zawody miałyby zwiastować to, co będzie się działo w sezonie, czekałby nas zimny, nie obfitujący w emocje rok, w którym kibice chętnie wybieraliby domowe zacisze, niż stadion żużlowy.

Zdjęcie Bartosz Zmarzlik / STEFAN JERREVANG/AFP/East News / East News