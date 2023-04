Zima znów go pokonała. Polakowi brakuje mocy

Siedem punktów w Kryterium Asów (żadnego wygranego biegu), dwa punkty w MPPK, sześć punktów w IMME. Wcześniej dziewięć punktów w sparingu z Platinum Motorem. Nie są to z pewnością wyniki, które tak utytułowanego żużlowca by zadowalały. Patryk Dudek póki co jedzie do tyłu, ale na początku roku to dość często widywana u niego tendencja. Regularnie gorzej zaczyna i zdarza mu się gorzej kończyć. Ma to z pewnością związek z silnikami, które u niego ewidentnie jadą lepiej w wyższych temperaturach.

Nie ma oczywiście powodów do paniki, bo mówimy o jednym z najlepszych polskich żużlowców w XXI wieku, wicemistrzu świata, mistrzu Polski i multimedaliście różnego rodzaju imprez krajowych i międzynarodowych. Nawet jeśli Dudek zawali pierwszy mecz czy nawet dwa, szybko powinien wskoczyć na swój regularny poziom. Najważniejsze i tak będzie to, co w dalszej fazie sezonu. Jedyne zmartwienie jest takie, że kluczowe o medalach spotkania znów mogą odbyć się w niskich temperaturach. Do tego jednak sporo czasu.

Szybka Kontra. Nasze typy na start sezonu PGE Ekstraligi. WIDEO / szybka kontra (żużel) / INTERIA.TV

Zadomowił się tam na dobre. Jeszcze nie tak dawno to było nie do pomyślenia

Gdyby ktoś dwa lata temu powiedział, że Dudek gdzieś poza Falubazem Zielona Góra będzie czuć się jak w domu, pewnie zostałby wyśmiany. To zawodnik tak bardzo kojarzony z tamtejszym klubem, że nikt nie wyobrażał sobie jego odejścia, nawet w obliczu coraz gorszych wyników sportowych. Gdy Falubaz spadł z ligi, Dudek odszedł. Niemniej miało to być jednoroczne, do powrotu Falubazu w szeregi najlepszych. Ale po pierwsze do powrotu nie doszło, a po drugie Dudek jeszcze w trakcie sezonu ogłosił pozostanie w Apatorze.

I w tym właśnie Apatorze dostał już duży kredyt zaufania, co nie zdarza się przecież tak często. Nowy zawodnik jest przeważnie pod lupą, a miejscowe środowisko ma wobec niego "krótki lont". Dudek jednak już wypracował sobie pewną pozycję, więc można być spokojnym o reakcje kibiców w przypadku jakiegoś niepowodzenia u progu sezonu. Przy czym nikt oczywiście nie zakłada, że forma z zawodów przedligowych musi być przełożona na same rozgrywki o mistrzostwo Polski. Dudek ma jeszcze kilka dni, by coś poprawić, coś znaleźć.

Patryk Dudek. / Marcin Kubiak / Flipper Jarosław Pabijan

Patryk Dudek / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan