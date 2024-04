Zgrzyt w znanym polskim klubie? Chciał milczeć, a powiedział za dużo

Włókniarz w Gorzowie uzbierał 42 punkty, a Woryna wywalczył 7+1. Na uwagę zasługuje jednak brak indywidualnego zwycięstwa. Pod koniec meczu wychowanek ROW-u Rybnik w strefie wywiadów został zapytany przez reportera Canal+ Łukasza Benza o numer trzy i jazdę od razu po polaniu toru. - No comment (bez komentarza) - wypalił przed kamerami Woryna, chcąc szybko uciąć temat.



Temat udało się 27-latkowi uciąć tylko na kilkanaście minut. Po meczu pojawił się w mixed-zonie, gdzie za język ciągnęła go Daria Kabała-Malarz do spółki z komentatorem Tomaszem Dryłą. - Moim zdaniem "no comment" to wystarczająca odpowiedź na to pytanie. No comment to jest brak komentarza w tej sprawie - rozpoczął Woryna.



