Zgrzyt w znanym klubie. Padły mocne słowa

Kiepsko w tym sezonie jak na razie spisuje się ROW Rybnik. Drużyna wzmocniona Matejem Zagarem miała włączyć się w walkę o awans do PGE Ekstraligi, a jak na razie po dwóch meczach ma na koncie zerowy dorobek punktowy. W trakcie spotkania przeciwko Enea Falubazowi nerwy puściły między innymi Krystianowi Pieszczkowi. - Powinniśmy się grubo zastanowić nad tym, co my tu robimy i jak jeździmy – oznajmił w rozmowie z Łukaszem Benzem z Canal+.