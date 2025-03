Zgrzyt na prezentacji 12-krotnego mistrza Polski. Potężna szpila wbita polskiemu klubowi

Prezentacja INNPRO ROW-u Rybnik na hali w Rybniku-Boguszowicach rozpoczęła się od mocnego uderzenia. Przy dźwiękach "The Final Countdown" na scenę wjechali na motocyklach 3-krotny mistrz świata Nicki Pedersen i "złote dziecko" rybnickiego żużla Franek Szczyrba. 12-latek już jest mistrzem świata i Europy. - To złoty chłopak - przyznał prezes Krzysztof Mrozek, kiedy Szczyrba opowiadał kibicom o ambitnych celach na 2025. Rok temu w ciągu 24 godzin zdobył dwa tytuły, mistrza świata i Europy. Teraz chce to powtórzyć. Reklama

Prezydent Rybnika o stadionie dla ROW-u za 300 milionów

Zanim na scenie pojawili się zawodnicy, prowadząca Anita Mazur przywołała prezydenta miasta Rybnika Piotra Kuczerę. Oczywiście padło pytanie o nowy stadion za 300 milionów. - 50 pracowni zgłosiło się do konkursu na projekt. Jest konkurencja - zdradził prezydent, a my dodajmy, że prace mają ruszyć w 2026 i potrwać cztery lata.

- To kontrowersyjny skład - przyznał Kuczera, gdy rozmowa ze stadionu zeszła na drużynę, bo też w przeszłości między obecnymi zawodnikami ROW-u dochodziło do zgrzytów. Prezes Mrozek przyznał zresztą żartobliwie, że trzyma na zapleczu bokserskie rękawice. - Na wszelki wypadek. Jakby ktoś chciał wejść do ringu - wyjaśniał.

Trześniewski odgryzł się prezesowi, a Borowiak jeszcze wczoraj nie był zawodnikiem ROW-u Rybnik

Bijatyki jednak nie było. Za to szermierka słowna, jak najbardziej. - Trener i prezes zdecydują, czy pojadę - przyznał Paweł Trześniewski, a kiedy Mrozek odparł z uśmiechem: - Ja tu tylko sprzątam, junior wypalił: - Wszyscy wiemy, jak jest i sala ryknęła śmiechem. Prezes próbował szukać dobrej odpowiedzi, ale na końcu stwierdził, tylko żeby Trześniewski odwrócił czapkę daszkiem do przodu. Jednak nawet tu nadział się na sprzeciw. - Nie zrobię tego. Tak nałożona czapka, to mój znak rozpoznawczy - wyjaśniał 20-latek. Reklama

Zabawny był dialog prezesa z Maksymem Borowiakiem. Kiedy ten drugi opowiadał, jak bardzo chciał zostać w Rybniku, prezes zdradził: - Tak bardzo chciał, że jeszcze wczoraj nie miał podpisanego kontraktu. - Lekko nie było - odparował Borowiak, który podobnie, jak przed rokiem był bohaterem transferu last minute.

Reklama Maksymilian Szwed: Mogę zrobić wielkie rzeczy / Polsat Sport / Polsat Sport

Kacper Pludra nie gryzł się w język. Dostało się GKM-owi Grudziądz

Kacper Pludra wychodząc na scenę, po raz kolejny dał do zrozumienia, jak bardzo nie było mu po drodze z Bayersystemem GKM-em Grudziądz. - Nie wiem, co mnie podkusiło, żeby udawać "Gołębia" - przyznał szczerze nawiązując do klubowej maskotki GKM-u. - Teraz wracam na dobre tory - dodał.

- Ile ty masz par spodni - przywitał prezes Mrozek Gleba Czugunowa i od razu przeszedł do rzeczy. - Jaką chcesz taśmę? Profesjonalną czy amatorską - zapytał zawodnika nawiązując do popularnego w latach 90-tych show "Szansa na sukces". - Profesjonalną - odpowiedział zawodnik, nie mając pojęcia, w co się pakuje. Kiedy jednak na telebimie pojawiła się nazwa jego muzycznego projektu, a z głośników popłynęła muzyka, to wszystko stało się jasne. - Śpiewaj - zachęcał prezes, ale Gleb nabrał wody w usta. Potem wyjaśnił. - Kiedy dałem się namówić na śpiewanie na prezentacji Sparty, to był to mój ostatni rok w tym klubie. Reklama

Maksym Drabik o miłości od pierwszej kawy

Imię i nazwisko "Maksym Drabik" było skandowane już przed prezentacją. Kiedy typowany na lidera zawodnik usiadł obok prezesa, to zrobiło się naprawdę gorąco. Drabik powiedział kilka słów, co prezes skwitował stwierdzeniem: - Dziennikarze mówią, że Drabik nie gada, co sam zainteresowany spuentował krótko: - A jednak i przeszedł płynnie do opowieści o swojej nowej roli, bo przed prezentacją został wybrany na kapitana.

- Z prezesem polubiliśmy się od pierwszej kawy. Mamy z prezesem tę samą koncepcję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A kapitan, to wielkie zobowiązanie. Jestem zaskoczony decyzją prezesa, trenera i kolegów - nie krył Drabik.

Tungate przywitany niczym "król"

Powitanie Drabika, to było jednak nic, w porównaniu do tego, co przeżył Rohan Tungate. Bohater finału Metalkas 2 Ekstraligi był fetowany niczym wielka gwiazda. Na telebimie oglądaliśmy obrazki z finału, a kibice darli się na cały głos: ROW, ROW, ROW Rybnik. - I jak tu nie podpisać kontraktu z tym zawodnikiem - zauważył Mrozek. Reklama

Na koniec było jeszcze zaproszenie na niedzielę mszę świętą w intencji klubu. - Eksperci skazują nas na spadek. To może Pan Bóg nam pomoże. Ja celuję w szóste miejsce - skwitował prezes.

Prezes ROW-u Rybnik Krzysztof Mrozek pali marynarkę. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Kacper Pludra w rozmowie z Szymonem Woźniakiem. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski