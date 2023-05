Zgotowali im piekło. Potrzebna była eskorta policji

Uszkodzili im samochody za to, że wygrali mecz?

Choć podopieczni Stanisława Chomskiego wrócili do domu z dwoma dużymi punktami do tabeli, to miłych wspomnień z Podkarpacia na pewno mieć nie będą. Szczegółami na temat tego, co działo się zaraz po zakończeniu meczu pochwalił się na Twitterze Marcin Kozdraś, czyli człowiek związany z gorzowską drużyną. - 24 lata przy żużlu w różnej formie. Dzisiejszy mecz nie powinien się rozpocząć tor od samego początku nie nadawał się do jazdy! Co do pomeczowych scen uszkodzone auta, dużo nowych przekleństw w słowniku....Czy tak ma wyglądać żużel? A i 1 raz wyjazd pod eskortą policji - napisał.