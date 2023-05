Zgotowali im piekło na torze. Mistrz musiał się poddać

Tor pomógł Apatorowi i zaszkodził zawodnikom GKM-u

Sawina posłuchał zawodników, Ząbik pomógł

Na trudnym, przyczepnym torze nie było też Gleba Czugunowa. Sztab Apatora najpewniej zauważył, że Czugunow przegrał z trudnym torem w Krośnie, dlatego w Toruniu zrobili to samo. I to zadziało. Czugunow zdobył 1 punkt z bonusem. Pedersen to samo. A jak dwóch ważnych zawodników robi łącznie 2 punkty, to o zwycięstwie można pomarzyć.