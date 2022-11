Zgłosił, że klub mu nie zapłacił. Będzie kolejna awantura?

Wybrzeże twierdzi, że jest rozliczone co do złotówki

Nieoficjalnie dowiadujemy się, że wszystkie faktury wysłane przez Trofimowa do klubu zostały rozliczone. Wybrzeże nie ma sobie nic do zarzucenia i spokojnie czeka na audyt i proces licencyjny.

Brak Trofimowa dużym problemem dla klubu

Jakby nie było, klub ma teraz spory problem. I nie chodzi tylko o to, że z seniorskiego składu na 2022 nie został nikt. Bardziej idzie o to, że w składzie brakuje drugiego Polaka. Wybrzeże ma jedynie Daniela Kaczmarka i krajowych juniorów. Może nimi załatać dziurę, ale odbije się to na jakości i wyniku.