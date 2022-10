Zganiają na niego winę. To tylko wymówka dla laików

Wracając do przerywanych biegów, bezsporne jest to, że były one powtarzane w pełnej obsadzie i każdy miał równe szanse. Zgodzę się w tej kwestii z Jackiem Frątczakiem, który jak nikt inny potrafi ocenić zarówno siłę drużyny, jak i decyzje sędziego. Co warto zaznaczyć, Falubaz nie przegrał przez arbitra. To po prostu tania wymówka dla laików. Gdyby iść tym śladem, to w ocenie ekspertów błędem było wykluczenie Tobiasza Musielaka czy też brak literki "W" przy nazwisku Krzysztofa Buczkowskiego w ostatniej gonitwie.