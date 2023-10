Przyjemski nie przychodzi po to, żeby jeździć w trzech biegach

Trudna sytuacja Cierniaka ma związek, z tym że Motor wypełnił lukę na juniorce najlepszym zawodnikiem 1. Ligi Żużlowej. Wiktor Przyjemski nie przychodzi do Motoru po to, żeby kończyć mecz po trzech gwarantowanych biegach. Przyjemski w Abramczyk Polonii Bydgoszcz ciągnął wynik drużyny, wyjeżdżał na tor pięć, sześć razy. Wiadomo, że w Motorze aż na tyle liczyć nie może, ale trzy wyścigi absolutnie nie spełnią jego ambicji.

A sztab Motoru będzie miał alternatywę. Jeśli tylko ktoś będzie zawodził, to Przyjemski będzie się szykował do startu. To będzie bat na każdego seniora, ale to właśnie Cierniak może mieć kłopoty. Bo trudno zakładać, że Przyjemski będzie wskakiwał za uczestników Grand Prix Bartosza Zmarzlika, Fredrika Lindgrena, Jacka Holdera i Dominika Kuberę. Gdyby tak miało być, to by znaczyło, że Motor ma olbrzymie kłopoty.