Zepsuł Polakom święto na PGE Narodowym. Zmarzlik z dużymi kłopotami

Dzień przed świętem żużla w Warszawie doszło do wielkiej awantury z udziałem Bartosza Zmarzlika. Polak zakwestionował swoją porażkę w rywalizacji sprinterskiej przeciwko Janowi Kvechowi. Zmarzlik odpadł już na początku, a jego zażalenia odnośnie złego pomiaru czasu zostały odrzucon e. 30-latek był po tej sytuacji strasznie niepocieszony.

Męczarnie Bartosza Zmarzlika w Warszawie

Wielu mówiło, że w tej sytuacji swoją sportową złość pokaże, wygrywając po raz pierwszy w stolicy naszego kraju. Runda zasadnicza to były jednak istne męczarnie. Zmarzlik dwoił się i troił, żeby zdobyć jakiekolwiek punkty . Było tak źle, że w swojej czwartej gonitwie ledwo pokonał Jana Kvecha, który wówczas miał na koncie trzy zera. Jego niemoc najlepiej obrazuje ostatni bieg, w którym odpadł z walki o finał, zajmując ostatecznie 8. miejsce.

Niewiele lepiej było z Dominikiem Kuberą. Wychowanek Unii Leszno otworzył zawody na PGE Narodowym zwycięstwem. - Bardzo mi ulżyło. To moje pierwsze zwycięstwo na tym obiekcie - przyznał przed kamerami Eurosport Extra. W kolejnych dwóch startach przyjechał jednak do mety na ostatnim miejscu. Pewnym przełamaniem był triumf w czwartej serii. Prawdziwe show zafundował jednak dopiero w wyścigu ostatniej szansy. Kubera wygrał i wjechał do wielkiego finału.