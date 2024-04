Żenujący występ wielkich gwiazd! Rosjanin pokazał plecy Zmarzlikowi

Całe szczęście dla widowiska, że druga seria startów ułożyła się remisowo, bo inaczej naprawdę kibice Apatora mogliby się rozejść i wyłączyć odbiorniki telewizorów. Tak, czy inaczej Motor Lublin kontrolował cały przebieg meczu, a Jack Holder i Bartosz Zmarzlik do spółki z Robertem Lambertem i Emilem Sajfutdinowem pokazali prawdziwą wirtuozerię jazdy, ozdabiając mizerne widowisko kapitalnymi wyścigami.

W zasadzie nie ma co rozpisywać się nad dyspozycją zawodników Orlen Oil Motoru Lublin , bo byli po prostu na innym poziomie. Kibice żartowali nawet, że ten mecz to było spotkanie gołej tylnej części ciała z batem.

Przedpełski nadal zawodzi. Lampart nie doszedł do siebie

Z perspektywy Apatora Toruń nie zmieniło się nic jeśli chodzi o Pawła Przedpełskiego. Wychowanek Apatora wciąż zawodzi po całości. Potwierdziło się to, że w meczu z Unią punktował tylko dlatego, że Unia była bardzo słaba. Podobnie zresztą Wiktor Lampart, który w meczu z leszczyńskimi bykami dowiózł do mety 11 punktów z bonusami. W Lublinie, choć jechał na torze, na którym startował w przeszłości, zawiódł i nie dowiózł do mety ani jednego punktu.