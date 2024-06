Żenujące zachowanie kibiców. Coś takiego zaśpiewali zwijającemu się z bólu Łotyszowi 

53:37 - takim wynikiem zakończyło się spotkanie ebut.pl Stali Gorzów z Fogo Unią Leszno. Tablica wyników wskazuje na to, że mecz był nudny. I faktycznie sportowo szału nie było, bo gospodarze od pierwszego, do ostatniego wyścigu kontrolowali przebieg spotkania. "Ciekawie" było tylko po sytuacji z dwunastego wyścigu.

Fajfer nieodpowiedzialnie zaatakował, a kibice dali "popis"

Oskar Fajfer w skrajnie nieodpowiedzialny sposób chciał odbić pozycję Andrzejowi Lebiediewowi w dwunastym wyścigu i prostym motocyklem wszedł w łuk. Zawodnik Stali nie zdążył go wyłamać i wyhamować w odpowiednim czasie, przez co wjechał w Andrzeja Lebiediewa. Obaj zawodnicy upadli. Po dłuższej chwili Oskar Fajfer ku uciesze miejscowych wstał.

Gorzej wyglądała sytuacja z Andrzejem Lebiediewem. Łotysz leżał na torze, zajmowali się nim medycy. N ajbardziej fanatyczni kibice Stali Gorzów, zasiadający w tzw. "młynie" zachowali się wówczas w skandaliczny sposób. Najpierw spora ich grupa krzyczała "dobrze tak kur*ie", a do grupy zwykłych buraków zasiadających na trybunach dołączyli także inni kibice z młyna.

To jednak nie wszystkie popisy gorzowskich kibiców. Oskar Fajfer za swój atak dostał żółtą kartkę i został wykluczony z wyścigu. Kiedy normalni kibice zastanawiali się dlaczego reprezentant Stali dostał za swoje przewinienie tylko żółtą kartkę, a nie czerwoną, fani w "młynie" znów błysnęli inteligencją. - Polscy sędziowie, to ku*wy, sprzedawczykowie - niosło się po stadionie im. Edwarda Jancarza tak głośno, że było to słychać nawet w telewizyjnej transmisji.