Żenujące okrzyki polskich kibiców. Zmarzlik zrobił wielkie oczy, szok

Kibicom Betardu Sparty Wrocław Grand Prix pomyliło się z ligą. Gdy zawodnicy Sparty wyjeżdżali na tor, witało ich gromkie "WTS, WTS". Gdy ci pokazywali plecy Polakom, to było jeszcze głośniej. Dla głośnej grupy wrocławskich fanów nie liczył się Bartosz Zmarzlik, Szymon Woźniak, Dominik Kubera czy Mateusz Cierniak.

Nie kibicowali Polakom. Dla nich to byli zawodnicy ligowego rywala

Dla sektora, z którego niosło się "WTS, WTS" Zmarzlik, Kubera i Cierniak byli nie Polakami, lecz zawodnikami rywalizującego ze Spartą w lidze Orlen Oil Motoru Lublin. Gdy w 3. biegu Tai Woffinden ograł Cierniaka, to okrzyki "WTS, WTS" stały się głośniejsze. Gdy za chwilę Daniel Bewley to samo zrobił z Kuberą, to wrocławski sektor znowu oszalał.