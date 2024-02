Żenująca kasa za mistrzostwo świata! Jak im nie wstyd?

FIM pod koniec kwietnia opublikował zasady nadchodzącego Speedway of Nations. Wielkich zmian nie będzie w stosunku do turnieju sprzed dwóch lat. O pomstę do nieba wołają jednak zarobki za poszczególne miejsca zespołów.

Mistrzostwo świata dla prestiżu

Już wcześniej wiadomo było, że w Grand Prix jeździ się dla prestiżu, bo zarabiają tam tylko najlepsi. Niemniej nawet zarobki tych najlepszych żużlowców znacząco odbiegają od tego, na co liczyć mogą w PGE Ekstralidze.

Podobnie jest w Speedway of Nations, choć tutaj nawet za mistrzostwo świata nie można liczyć na dobre pieniądze od organizatorów. Zwycięski zespół otrzyma zaledwie 37,5 tysięcy euro, czyli jakieś 162 tysiące złotych do podziału na wszystkich.

Im dalej, tym gorzej. Drugi zespół Speedway of Nations 2024 będzie musiał podzielić się kwotą 30 tysięcy euro, czyli ok. 129 500 złotych, z kolei brązowi medaliści otrzymają 27,5 tysiąca euro, czyli około 119 tysięcy złotych.

Najmniej rzecz jasna otrzymają drużyny, które zajmą pozycje 12 - 15. Tam organizatorzy przewidzieli kwotę 8 tysięcy euro (ok. 34,5 tysiąca złotych), oczywiście do podziału na wszystkich. Trudno za tę kwotę pokryć choćby same koszty udziału w imprezie.

Łączna pula nagród w Speedway of Nations wyniesie 250 000 euro.

W SoN 2 jeszcze gorzej

W juniorskim czempionacie - Speedway of Nations 2 będzie jeszcze gorzej. Mistrzowie otrzymają 13 tysięcy euro do podziału (ok. 129 500 zł). Ostatnia drużyna otrzyma zaledwie 5,5 tysiąca euro (ok. 23700 zł).

Nagrody finansowe w SoN

1. miejsce - 37,5 tysięcy euro (162 tys. zł)

2. miejsce - 30 tysięcy euro (129,5 tys. zł)

3. miejsce - 27,5 tysiąca euro (119 tys. zł)

4. miejsce - 25 tysięcy euro (108 tys. zł)

5. miejsce - 22 tysiące euro (95 tys. zł)

6. miejsce - 20 tysięcy euro (86,5 tys. zł)

7. miejsce - 18 tysięcy euro (77,8 tys. zł)

8. - 9. miejsce - 10 tysięcy euro (43,2 tys. zł)

10. - 11. miejsce - 9 tysięcy euro (38,9 tys. zł)

12. - 15. miejsce - 8 tysięcy euro (34,5 tys. zł)

Nagrody finansowe w SoN2

1. miejsce - 13 tysięcy euro (129,5 tys. zł)

2. miejsce - 10,5 tysiąca euro (45,3 tys. zł)

3. miejsce - 9 tysięcy euro (38,9 tys. zł)

4. miejsce - 8 tysięcy euro (34,5 tys. zł)

5. miejsce - 7,5 tysięcy euro (32,4 tys. zł)

6. miejsce - 6,5 tysiąca euro (28 tys. zł)

7. miejsce - 5,5 tysiąca euro (23,7 tys. zł)

Patryk Dudek / Paweł Wilczyński

Dominik Kubera / Łukasz Trzeszczkowski