Zengota nie brał w tym udziału. Strach przed powtórką?

Zengota nie jeździł na motocrossie

Czy zważywszy na kontuzję z przeszłości Grzegorz Zengota brał udział w treningach na motocrossie?



Grzesiek Zengota miał więcej treningów rowerowych. Korzystał też z uprzejmości fizjoterapeuty. Poza tym oczywiście brał udział w treningach rowerowych z zespołem. Ścigał się także z zespołem na kartingach i tam żadnego odpuszczania nie było.



Ile czasu potrzebuje jeszcze leszczyński tor, żeby zawodnicy mogli na niego wyjechać?



Myślę, że podobnie jak inne tory w Polsce. Pogoda nas nie rozpieszcza. Dopóki będą minusowe temperatury, to trudno będzie wyjechać na tor. Można próbować treningów na przykład z rana na zamarzniętej nawierzchni, ale to nie ma żadnego sensu. Na razie cierpliwie czekamy do 15 marca. Później pomyślimy o wyjeździe gdzieś na południe, chociaż w Gorican czy Krsko również pogoda jest słaba.



Czy Unia Leszno podjęła współpracę z jakimś tunerem, tak jak w przeszłości z Hollowayem?



Mamy zawodników na kontraktach zawodowych, w tym dużą liczbę młodzieżowców na tych kontraktach i ich zadaniem jest dbanie o sprzęt. Oczywiście mamy czasami wpływ na to, z silników jakiej stajni będą korzystać. Oczywiście mamy stałych współpracowników, w tym m.in. Ashley’a Holloway’a.



Montaż band w innym terminie.