Zdradził tajniki rozmów transferowych. Powiedział, co będzie jego atutem

- Pewnego dnia dostałam telefon z Leszna od Piotr Rusieckiego i pojechałem na spotkanie. Wiedziałam, że szykuje się powrót, ale myślałem, że to będzie powrót na trochę inne stanowisko. Myślałem, że to będzie współpraca z młodzieżą czy coś podobnego. Dostałem możliwość prowadzenia pierwszego zespołu i nie ukrywam, że ta propozycja trochę mnie zszokowała. Decyzji nie podjąłem od razu, dałem sobie z prezesem takie dwa tygodnie na przemyślenia. Po tym czasie wróciliśmy do rozmów i przyjąłem proponowane stanowisko -zdradza tajniki transferu menedżer Fogo Unii Leszno, Rafał Okoniewski.

Przed debiutantem stoi trudne zadanie

- Na pewno to nie jest łatwe zadanie. Jestem debiutantem w roli menedżera to raz, a dwa, że Piotr Baron jest znakomitym menedżerem. Mam wysoko postawioną poprzeczkę. Ze mną jest ambitny zespół, złożony z młodych zawodników, którzy dołożą wszelkich starań, by jak najlepiej przygotować się do sezonu i tak też jeździć w trakcie roku, bo na tym im zależy. Myślę, że wspólnymi siłami ułożymy sobie to tak, żeby każdy po sezonie był zadowolony - wyznaje Okoniewski.