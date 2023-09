Zdradził przyszłość Hampela. W Lublinie już go nie ma [FELIETON]

Po pierwszych wyścigach półfinału play-off w Ostrowie przecierałem oczy ze zdumienia. Pozwoliłem sobie nawet zadzwonić z pytaniem do jednego z dużych sponsorów wykładających kasę na Ostrovię, o co chodzi, że tak nie wolno bić mojego Falubazu.

Niedziela przyniosła nam emocje tylko połowicznie. Motor dwukrotnie rozwalcował Włókniarza i drugi raz z rzędu znalazł się w finale. Droga do obrony tytułu mistrzowskiego stoi otworem. To naprawdę spory wyczyn . Już teraz zespół z Lublina jest na topie, a z moich wiadomości wynika, że będzie jeszcze mocniejszy. Mogę szerzej uchylić rąbka tajemnicy, że już bez Jarka Hampela, który wraca na stare śmieci.

Ludzie na trybunach płakali, prezes Rusko zachowywał stoicki spokój

We Wrocławiu pełen stadion zobaczył frapujące, napakowane dramatycznymi momentami widowisko. Sparta wyprowadziła nokautujący cios na początku spotkania. Apator był na deskach. I wtedy zobaczyliśmy coś, co nazywamy pechem jednych i szczęściem drugich. Najpierw awaria sprzętu doprowadziła do kontuzji krajowego lidera Sparty - Maćka Janowskiego, a za chwilę debiutant - Charles Wright z pełnym impetem uderzył w bandę. Dwóch zawodników w szpitalu, a w parkingu Tai Woffinden, który leczy skomplikowany uraz. Szanse na to, że zobaczymy go jeszcze w bieżącym sezonie są marne.