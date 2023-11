Zdradził kulisy transferu! Kibice z niego szydzili

- Jakieś niecałe dwa miesiące temu. Wtedy zadzwonił do mnie prezes Piotr Rusiecki i umówiliśmy się na rozmowę. Szczerze mówiąc to jadąc na spotkanie nie spodziewałem się takiej propozycji. Nie sądziłem, że mam prowadzić pierwszy skład Unii. Myślałem, że to będzie raczej coś związanego z młodzieżą. To mnie na pewno trochę zaskoczyło, bo to przecież moja pierwsza samodzielna praca w takiej roli. Nie powiedziałem prezesowi ani tak, ani nie. Daliśmy sobie czas do namysłu. Po ponad tygodniu wróciliśmy do rozmowy i wówczas powiedziałem, że zgadzam się - powiedział w rozmowie z gazetą ABC Rafał Okoniewski.