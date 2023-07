Zdradził kulisy rozmów z gwiazdami. To jeszcze nie koniec

Mecz meczem, ale fani cieszą się głównie z podpisania nowych kontraktów z Andersem Thomsenem, Martinem Vaculikiem oraz Szymonem Woźniakiem. Obaj będą ścigać się w żółto-niebieskich barwach co najmniej do sezonu 2025. - Trwało to trochę, ale znamy się już jakiś czas i to były naprawdę fajne, profesjonalne rozmowy, które z każdym dniem zbliżały nas do ich końca. W niedzielę oficjalnie potwierdziliśmy uzgodnienie przedłużenia kontraktu z trzecim zawodnikiem, czyli Andersem Thomsenem. Sam to w zasadzie powiedział kibicom po trzynastym biegu i wyszło to całkiem fajnie. Wszyscy jesteśmy naprawdę szczęśliwi - dodał Waldemar Sadowski.