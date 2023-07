Zdradził, kiedy gwiazdor wróci do sportu. Złe wieści dla kibiców

Betard Sparta Wrocław zanotowała pierwszą porażkę w tym sezonie. Osłabieni wrocławianie polegli w wyjazdowym spotkaniu z Foto Unią Leszno. Dla Sparty ta porażka nic nie oznacza. Najważniejszy wydaje się być dla nich powrót do pełni sprawności Piotra Pawlickiego. Jak zdradził menedżer Sparty, Dariusz Śledź – Pawlickiego prawdopodobnie nie zobaczymy jeszcze przez miesiąc na torze. To oznacza, że wrocławianie do ćwierćfinałowego spotkania podejdą bez swojego podstawowego seniora.