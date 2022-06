Zdradza wszystkie sekrety wschodzącej gwiazdy

Dariusz Ostafiński Żużel

Michał Marmuszewski z Lublina, to wschodzą gwiazda na rynku tunerskim. Jego silnik MMX chce mieć coraz więcej zawodników. – Żona Michała jest księgową w Motorze, a teść wiceprezesem klubu. Kiedyś Michał pytał go pół żartem o jakiś etacik. Usłyszał, że jak się wykaże, to dostanie. Teraz Michał nie potrzebuje etatu. Założył firmę i zdobywa coraz więcej klientów – mówi nam żużlowy mechanik Jacek Filip.

Zdjęcie Maksym Drabik z silnikiem MMX w ramie motocykla / Marcin Karczewski / PressFocus / Newspix