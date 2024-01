Zdolny junior dogadał się z dwoma klubami. Transferowa saga trwa

Unia Leszno nie chce robić Borowiakowi pod górkę

W Lesznie nie chcą jednak robić zawodnikowi pod górkę. Chcą go wypożyczyć tu i teraz. Najlepiej przed planowaną na najbliższy weekend prezentacją. Cena za wypożyczenie wynosi 200 tysięcy złotych plus VAT. Unia mocno zeszła ze swoich żądań, bo początkowo chciała nawet 300 tysięcy.

Na te 200 tysięcy z VAT-em Unia dogadała się już nawet z Polonią, której prezes wcześniej z aprosił do siebie Borowiaka i dogadał się z nim w sprawie warunków indywidualnego kontraktu . Jednak od tamtego czasu prezes Polonii jakoś nie może się złapać na telefon z dyrektorem Unii. A to by najpewniej zamknęło sprawę transferu.

Polonia wydaje się bardziej zdeterminowana

ROW ma o czym myśleć, ale z racji postawy Polonii wciąż jest w grze. W Bydgoszczy nie mają dylematów personalnych, bo poza Franciszkiem Karczewskim nie mają żadnego pewniaka na pozycję juniora. Dla Polonii problemem jest jednak kasa. Te 200 tysięcy plus VAT oraz około 250 za podpis dla Borowiaka, to dla nich duża kwota.

Pół miliona rodzi wątpliwości. Transferowa saga trwa

Pół miliona za cały ten zakup, to nie jest mało. Z drugiej strony Borowiak jest gotowy do jazdy. Ma swój sprzęt, ma swoje silniki, więc nie trzeba go dodatkowo wyposażać. Klub płaci mu 250 tysięcy za podpis, a potem na bieżąco reguluje premie za punkty i niczym więcej się nie interesuje. To spory komfort. Warto bowiem pamiętać, że są juniorzy, którym nie tylko trzeba dać za podpis, ale jeszcze wyłożyć drugie tyle na uzbrojenie ich w sprzęt. Saga Borowiaka nie chce się jednak skończyć.