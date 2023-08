Zdolny 19-latek podjął kolejną ważną decyzję. Transfer za chwilę

Betard Sparta dość długo walczyła o Wiktora Przyjemskiego, ale jakiś czas temu powiedziała "pas". Momentem przełomowym były rozmowy z Arged Malesą dotyczące pozyskania Jakuba Krawczyka. Ten zawodnik będzie juniorem do końca sezonu 2025. W obecn ym sezonie tylko Wiktor Przyjemski i Norick Bloedorn z zawodników do 21. roku życia mają wyższą średnią biegową w I lidze . Powrót do PGE Ekstraligi wydaje się naturalnym krokiem dla Krawczyka (średnia biegowa 1,635).

Krawczyk przeszedł na kontrakt zawodowy

Wychowanek klubu z Ostrowa już dwa sezony temu zaistniał na pierwszoligowym poziomie. Do niedawna był postrzegany jako zawodnik przeplatający dobre mecze z bardzo słabymi. Podróżując pod bandą, łatwo tracił pozycje. Ostatnie tygodnie to już bardzo ustabilizowana dyspozycja . Tej opinii nie zmieni nawet średni występ w pierwszym ćwierćfinale play-off w Rybniku, gdzie Krawczyk uzbierał 5 punktów. Zawodnik w rozmowie z Kurierem Ostrowskim zdradził, że jest na kontrakcie zawodowym .

- Planowane to było już przed sezonem, ale nie wszystko wyszło tak, jakbyśmy chcieli. Nie chciałem też zaprzątać sobie głowy pytaniami, czy wyjdzie, czy nie. Sezon ruszył, wszystko było OK, więc wspólnie z prezesem i trenerem ustaliliśmy, że warto spróbować. Gdyby coś złego się działo, to zawsze można wrócić. Jestem bardzo zadowolony z tej decyzji - dodał.