Zdolny 18-latek przeszedł im koło nosa. Tego mu nie chcieli dać

W tym roku Oskar Hurysz był zawodnikiem ebut.pl Stali Gorzów. Nie miał jednak pewnego miejsca w składzie, więc poszedł na wypożyczenie do InvestHouse Plus PSŻ Poznań. Początki miał trudne, ale kiedy do klubu trafił trener Adam Skórnicki, to otoczył juniora opieką i Hurysz błyskawicznie zaczął robić postępy. Zwieńczeniem był dwucyfrowy wynik juniora w ostatnim, wyjazdowym meczu z Landshut.