Zdolna młodzież. Są gotowi do podboju polskich rozgrywek

Klasyfikację stworzyliśmy na podstawie średniej z not wystawianych po meczach przez naszych dziennikarzy. Przy identycznym wyniku wygrywał żużlowiec mający większą liczbę ocen. Klasyfikowaliśmy tych, którzy przejechali co najmniej połowę spotkań drużyny. Juniorom do średniej liczyły się też występy na seniorskich pozycjach.

Kowalski, Gusts i Bloedorn namieszają w lepszych ligach

1. miejsce: Bartłomiej Kowalski - średnia 4,45 (10 ocen)



We Włókniarzu za wiele nie pojeździł, ale odbił to sobie w drugiej lidze. Co tu dużo mówić - Kowalski był po prostu świetny. Według naszych not i średniej biegopunktowej zdecydowanie najlepszy Polak w lidze. Nie miało dla niego znaczenia, z kim się ścigał. Zazwyczaj po prostu go pokonywał. Trochę zabrakło mu sił w końcówce, ale jednak kontuzja zrobiła swoje.

2. miejsce: Francis Gusts - średnia 3,89 (14 ocen)



Łotysz potwierdzić swoją wartość. Nie wszystko szło po jego myśli, ale i tak często wchodził w rolę lidera zespołu. Imponował techniką jazdy. Ten chłopak to materiał na świetnego zawodnika. Nie dziwi zatem, że Gustsem interesuje się Betard Sparta Wrocław.

3. miejsce: Norick Bloedorn - średnia 3,75 (16 ocen)



Objawienie ligi. Od pierwszego spotkania 17-latek czarował, przez co wysoko postawił sobie poprzeczkę. Niejednokrotnie zastępował słabo dysponowanych seniorów. Miał dużo ofert, lecz został w beniaminku eWinner 1. Ligi. Poziom rozgrywek urośnie, ale Bloedorn na pewno dobrze się do niego dostosuje.



Sadurski wywalczył miejsce w składzie Unii Leszno

4. miejsce: Krzysztof Sadurski - średnia 3,3 (10 ocen)



Dla Sadurskiego jazda w Metalika Recycling Kolejarzu Rawicz była istotna. W Ekstralidze dostał on kilka szans i zazwyczaj boleśnie przekonał się o poziomie zmagań. W barwach Niedźwiedzi jeździł on zdecydowanie lepiej. 18-latek prezentował się na tyle solidnie, że wygryzł Kacpra Pludrę, powracając do składu Unii.



5. miejsce: Damian Ratajczak - średnia 3,25 (8 ocen)



Dość często wspierał rawiczan. Nie zawsze wychodziło to idealnie. Z drugiej strony dla 16-latka był to dobry poligon doświadczalny. Ponadto zawodnik mógł zmierzyć się z presją oczekiwań, bo jeśli w Ekstralidze szło mu tak dobrze, to w 2. Lidze powinien radzić sobie niczym lider. Na pewno żużlowiec wyciągnął cenną lekcję.



Pozostali zawodnicy na liście:

6. miejsce: Mateusz Majcher - średnia 3,05 (10 ocen)

7. miejsce: Dawid Rempała - średnia 2,94 (9 ocen)

8. miejsce: Ricards Anvsiesulis - średnia 2,75 (12 ocen)

9. miejsce: Lukas Baumann - średnia 2,73 (11 ocen)

10. miejsce: Daniił Kołodinski - średnia 2,56 (8 ocen)