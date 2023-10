Zdobył więcej medali od Zmarzlika. To prawdziwy talent

Cierniak wykorzystał wszystkie medalowe szanse

Mateusz Cierniak najbardziej utytułowanym zawodnikiem sezonu 2023 w zawodach rangi mistrzostw świata i Europy. 21-latek z Platinum Motoru Lublin został w tym roku mistrzem świata juniorów i w drużynie. Do tego dołożył złoto w mistrzostwach Europy w parach i kolejny tytuł w mistrzostwach Europy do lat 23.

Medale Polaków w sezonie 2023

W ogóle to jak się popatrzy na czub medalowej klasyfikacji, to najlepszy z seniorów Bartosz Zmarzlik jest otoczony juniorami. To wynika z faktu, że jednak młodzież ma większą liczbę imprez rangi mistrzowskiej. Pięć imprez jest dedykowanych tylko i wyłącznie im. Zmarzlik na upartego mógłby jechać w czterech i nawet, jakby wygrał wszystkie, to z najlepszym młodzieżowcem nie miałby żadnych szans.