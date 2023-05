Zdobył tytuł i przygasł. Winny jeden szczegół

Mateusz Cierniak bez wątpienia należy do czołówki polskich żużlowców młodego pokolenia . Młodzieżowiec Platinum Motoru z roku na rok spisuje się coraz lepiej, czego najlepszym dowodem było zdobycie przez niego złota w cyklu indywidualnych mistrzostw świata juniorów 2022. Niestety początek tegorocznych zmagań jak na razie nie przebiega po jego myśli. Reprezentant lubelskiego klubu jeździ w kratkę i często miesza lepsze wyścigi z gorszymi . To dla kibiców ogromne zaskoczenie, ponieważ spodziewali się oni ciut więcej.

Głos na temat swojej formy niedawno zabrał zresztą sam zainteresowany. - Jeszcze w zupełności nie dogadałem się ze sprzętem. Tej jazdy jak na razie też jest mało. Powoli się to rozkręca. Najgorsze jest to, że mnóstwo spotkań było przekładanych. Były też duże luki i przerwy pomiędzy treningami oraz poszczególnymi zawodami. Na szczęście to wraca powoli do normy, więc mam nadzieję, że moja formą dzięki temu również będzie się pięła do góry - wyjaśnił powody słabszej dyspozycji 20-latek na konferencji prasowej przed starciem z Fogo Unią Leszno.