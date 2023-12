Zdjęcie, które mówi wszystko. „Nie możemy się doczekać”

- Było mnóstwo bólu i cierpienia, oby jak najmniej takich momentów, ale one na pewno dodają nam siły i nas hartują - mówił zawodnik w wywiadzie z Interią. Pomimo ciężkich chwil, 24-latek wrócił na motocykl w wielkim stylu i wraz z Platinum Motorem sięgnął po drugi z rzędu złoty medal drużynowych mistrzostw Polski. Choć niektórzy kibice zarzucali mu brak polotu, to liczby jasno mówią, że Kubera zrobił swoje i walnie przyczynił się do tytułu drużyny ze wschodu Polski. Najwyraźniej wyczynom głównego bohatera naszego tekstu bacznie przeglądali się organizatorzy cyklu Grand Prix, którzy przyznali wychowankowi Unii Leszno stałą dziką kartę na sezon 2024. To dla żużlowca spełnienie marzeń.