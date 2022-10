Zdewastowali im tor. Prezes kipi ze wściekłości

Prezes Orła "drze koty" z Ratuszem

Zarządcą obiektu jest Miasto i właśnie pod ten adres działacze na czele ze Skrzydlewskim kierują największe pretensje. Właściciel Orła zarzuca sprawcom tego zamieszania opieszałość. Ponad trzy tygodnie po zawodach z udziałem samochodów tor dalej przypomina kartoflisko. Jego złości trudno się jednak dziwić, nowy stadion jest na co dzień domem miejscowych żużlowców. Oni też go najczęściej użytkują.

- Najgorszą rzeczą, jaka wydarzyła się na tym obiekcie w ostatnich latach była organizacja imprezy driftowej. Były zapewnienia, że po tygodniu stadion będzie doprowadzony do porządku. A do dziś na środku został asfalt, który jest niezgodny z regulaminem. Wszystko zostało zdewastowane - pieklił się na konferencji prasowej Skrzydlewski.

Bardzo krytycznie o stanie toru wypowiedział również nowy trener przedstawiciela eWinner 1. Ligi - Marek Cieślak. - Mam dużo uwag. Wiem, że były tu wcześniej przeprowadzone zawody driftowe, ale po nich wygląda tor bardzo kiepsko. Potrzeba nawierzchni, glinki a przede wszystkim pracy. Trzeba zdopingować ludzi, by to zrobić przed zimą. Chcemy na wiosnę jechać treningi i sparingi. Przy tym, jak to teraz wygląda będzie to niemożliwe - kręcił głową.

- My pięć lat walczyliśmy o to, by tor na tym obiekcie był naszym sprzymierzeńcem. Wiadomo, że w żużlu to jeden z ważniejszych elementów. Jest nam przykro, że taka sytuacja ma miejsce, ale nie będzie już tak, że klub, Rodzina Skrzydlewskich i sponsorzy będą wykładać pieniądze na wszystko. Niech zaczną nas szanować i przygotują ten obiekt zgodnie z regulaminem. Pamiętajmy, że jeśli się teraz nie przygotuje tego toru to jak przyjdzie śnieg i mróz to na wiosnę się już tego nie zrobi - zakończył Witold Skrzydlewski.