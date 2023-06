Zdał test. "Wyjaśnić wszystko i brać go do kadry!"

Chwalą Drabika za inteligentną jazdę

We Wrocławiu Drabik może się bardzo przydać

Eksperci przyznają jednak, że do powołania Drabika na DPŚ przekonuje ich nie tyle jazda w SEC, co ligowy występ we Wrocławiu. - Jak pojechał z Włókniarzem na Spartę, to dokonywał na Olimpijskim rzeczy wielkich. Swoją drogą występem w SEC pokazał, że na kadrze mu zależy. Wcześniej pojawiały się pogłoski, że reprezentacja go nie interesuje. Mówiło się, że odrzuca starty w imprezach rangi FIM. Jeśli to uda się wyjaśnić, jeśli nie będzie tego typu wątpliwości, to trzeba go brać. Chociaż powołać na mecz Polska - Reszta Świata w Poznaniu, który ma być generalną próbą przed SEC - analizuje żużlowy menadżer Jacek Frątczak.