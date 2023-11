Zbudowali dream team. Nie muszą odkładać marzeń

Działacze Arged Malesa Ostrowa Wielkopolskiego po spadku z PGE Ekstraligi oznajmili, że będą się bić o jak najszybszy awans do najlepszej ligi świata. W minionym sezonie im się to nie udało, ale kadrą, którą zarząd klubu stworzył podczas giełdy transferowej może zwiastować sukces już w kolejnym sezonie.

Tor nie będzie dla nich problemem

Potencjalna nieznajomość toru w Ostrowie nie będzie dla żadnego z zawodników problemem. Po pierwsze ostrowski owal należy do jednego z łatwiejszych i przyjemniejszych do jazdy, a po drugie działacze zadbali o transfery klasowych zawodników.

- Do Ostrowa trafili doświadczeni zawodnicy. Dla nich tor może być wytłumaczeniem tylko jak z twarzą będą chcieli niepowodzenie skomentować w danym spotkaniu. Tor jest kwestią przygotowania, a nie geometrii. Jeśli chodzi o geometrię, to wystarczy obejrzeć zapisy wideo z meczów i każdy powinien doskonale wiedzieć, jak jechać. Co do przygotowania nawierzchni i spasowania się do niej, to już inna sprawa - zakończył Leszek Tillinger.