Zbudowali dream-team, ale co z kasą? Mamy odpowiedź spółki

Rzeczniczka Grupy Azoty odpowiada w sprawie Unii Tarnów

Unia, kontraktując drużynę, liczyła w pierwszym rzędzie na pieniądze z Grupy Azoty. Nic dziwnego. Od lat jest tak, że to właśnie ta Spółka Skarbu Państwa daje ogromną kasę na klub . To są zwykle milionowe kwoty, dzięki którym Unia ma stabilny budżet.

Kiedy będzie umowa i pierwszy przelew na Unię?

Unia Tarnów może poczekać do kwietnia?

Jeśli wierzyć naszemu informatorowi, to Unia może poczekać na umowę z Grupą Azoty nawet do kwietnia. To by znaczyło, że zawodnicy będą się musieli uzbroić w cierpliwość i poczekać na pierwsze płatności. W przypadku braku oszczędności będą musieli pożyczyć, żeby odpowiednio przygotować sprzęt. GA dotąd nie zawodziła, więc mogą mieć nadzieję, że teraz też tak będzie.