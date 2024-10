Zbigniew Boniek krytykuje, wskazuje palcem na problemy. Znany trener odbija piłeczkę

Żużel. Zbigniew Boniek zaskoczony, wskazuje palcem na problemy Polonii Bydgoszcz

Żużel. Polonia Bydgoszcz. Tomasz Bajerski: Prezes najlepiej wie, ile pracy w to wszystko włożyłem

Bajerski odniósł się do komentarza Bońka. - Szczerze mówiąc, to nie interesuje mnie to, co piszą i mówią. Nieważne, czy chodzi o pana Bońka, czy o inną osobę. Wszyscy mają prawo mówić, jesteśmy w końcu wolnymi ludźmi. Prezes Kanclerz najlepiej wie, ile pracy w to wszystko włożyłem i był zainteresowany przedłużeniem mojej umowy - powiedział nam Bajerski, który w przeszłości poprowadził do awansu do wyższych lig drużyny z Torunia i Poznania.



Jak wyglądały rozmowy Bajerskiego z Polonią? - Obie strony chciały dalszej współpracy. Już przed finałami rozmawialiśmy na ten temat. Prezes był zainteresowany niezależnie od tego, czy ten awans finalnie będzie, czy nie. Najbardziej liczy się końcówka sezonu. Była dramatyczna, bo nie awansowaliśmy. Drogę do finału oceniam pozytywnie, natomiast finał był do kitu. Nie daliśmy rady. Współpraca z prezesem i całym klubem układa się bardzo dobrze. Jestem zadowolony, nie widziałem żadnych przeciwwskazań, aby przedłużyć umowę o kolejny rok - wyjaśnił szkoleniowiec.